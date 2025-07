Jonge vrouw (23) verongelukt tijdens vakantie op Curaçao

Bij een verkeersongeluk op Curaçao is een 23-jarige vrouw uit Berkel-Enschot om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie ter plaatse. Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Haar ouders zijn inmiddels op het eiland aangekomen, zegt de woordvoerder. Volgens lokale media had de vrouw de reis naar Curaçao van hen cadeau gekregen.

De vrouw was 16 juli jarig. Ze is 23 jaar geworden. De politie kreeg rond kwart over twee vrijdagnacht een melding van een ongeluk ten oosten van hoofdstad Willemstad.