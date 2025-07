Man (24) laat spoor van vernieling achter op vijf snelwegen

Een automobilist heeft woensdagochtend een flinke ravage achtergelaten tijdens zijn dollemansrit over verschillende snelwegen in de provincie. De 24-jarige man uit Oosterhout veroorzaakte in een zilveren Mini Cooper aanrijdingen op de A16, A58, A65, A27 en A29. De automobilist raakte meerdere auto's en ging er vervolgens vandoor.

De politie zette rond half tien de achtervolging in op de A59 bij knooppunt Zonzeel en wist de man uiteindelijk op de Postbaan in Prinsenbeek te stoppen. Hij bleek een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben en mogelijk onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur te zitten. De 24-jarige bestuurder uit Oosterhout is aangehouden. Hij wordt later verhoord. De politie zoekt nog naar getuigen van de aanrijdingen. Vermoedelijk zijn er meerdere voertuigen beschadigd geraakt.