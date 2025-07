Draaiorgel-fan Sven kan zijn geluk niet op tijdens de Tilburgse Kermis

Sven Luijben uit Tilburg is helemaal fan van draaiorgels. Hij heeft geluk, want laat het woensdag nou net Draaiorgeldag zijn tijdens de Tilburgse Kermis. Wat Sven er zo leuk aan vindt? "Alles. De muziek, hoe het eruit ziet. Ik ga de hele dag lekker hier zijn."

Voor Sven is het een van de mooiste dagen van het jaar. Op de Tilburgse Kermis is de Draaiorgeldag in volle gang. "Ik ben er sinds 2005 van gaan houden. Ik ben er helemaal gek op. Het zijn bekende hits en met een kartonnen boek. Geweldig."

Stopwatch

Sven mag bij elk orgel twintig minuten blijven staan. Dat is afgesproken met zijn begeleider van zorginstelling Amarant, anders blijft Sven rustig de hele dag staan. "Ik kan nog wel langer blijven staan hoor. We gaan nu weer door naar de volgende want daar staat er ook nog eentje." Ondertussen houdt zijn begeleider de stopwatch bij.

Sven heeft geluk. "Vorig jaar waren er tien draaiorgels en dit keer zijn het er dertien!". Het levert hem een uur extra plezier op. Zelf heeft Sven geen draaiorgel thuis. "Maar wel heel veel cd's."

Twee ton

Niet alleen Sven geniet met volle teugen van de draaiorgels. Ruud Brienen is de organisator van het Draaiorgeldag. "We hebben elf grote draaiorgels en twee kleintjes in allerlei genres verspreid door het centrum. Het is allemaal heel mooi spul en dat is leuk om aan het publiek mee te geven."

Onder de dertien draaiorgels staan een paar antieke pareltjes. Ruud legt uit dat een draaiorgel tussen de 25.000 en 50.000 euro kost, maar die museumstukken zijn nog een stukje duurder. "Deze zijn tussen de 100.000 en 200.000 euro. Er zijn speciale transportverzekeringen voor. En je ziet hoe mooi ze zijn hè. Het ene orgel is het andere niet."

De Draaiorgeldag is een jaarlijkse traditie op de kermis in Tilburg. Dit jaar is de derde editie.