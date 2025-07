Flinke brand in appartement, twee mensen uit huis gehaald met hoogwerker

In een appartement aan de Spoorstraat in Breda heeft woensdagavond een hevige brand gewoed. Er kwam veel rook vrij, twee mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd.

Op beelden van de brand is te zien hoe de ruit aan de voorkant van het appartement is gebarsten, volgens de veiligheidsregio is de brand hevig geweest. Het appartement is van binnen compleet verwoest.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandweerkazerne ligt op een steenworp afstand van het brandende appartement.