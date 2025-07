Overleden George Kooymans hielp Peter Koelewijn aan grote hit: ‘Dankbaar’

Een warm gevoel en diep respect: dat blijft over bij Peter Koelewijn na het overlijden van George Kooymans. De Golden Earring-gitarist overleed woensdag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. "Hij heeft me aan mijn grote hit geholpen", zegt Koelewijn.

De Eindhovense zanger (84), bekend van onder meer 'Kom van dat dak af', werd woensdagochtend door de familie van Kooymans gebeld met het verdrietige nieuws. Hij zag het aankomen, maar wist niet dat het moment nu al zou zijn. "Toen hij vertelde dat hij deze ziekte had, wist je al waar het heen zou gaan", zegt Koelewijn.

Hij bezocht zijn vriend voor het laatst in april. "Toen was hij in een vergevorderd stadium, dat was niet leuk om te zien. Ik kon nog gewoon met hem praten, maar hij praatte wel moeilijk. Daar moest ik geduld voor hebben."

Toch kwam het overlijden onverwacht dichtbij. "Ik was van plan een dezer dagen weer langs te gaan, maar zijn dood heeft mij ingehaald. Ik had hem graag nog een keer willen zien."

Vriendschap

De vriendschap tussen de twee muzikanten begon in de jaren 60 in Soest, waar ze bij elkaar in de straat woonden. "Op 30 meter afstand. Vanaf het begin konden we het behoorlijk goed met elkaar vinden. We hebben gegevens uitgewisseld en veel over muziek gesproken. Hij was met de Earring bezig, ik met mijn muziek." Die vriendschap is altijd gebleven, al zagen ze elkaar minder vaak. "We zaten niet elke week bij elkaar op de lip."