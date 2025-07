Familie van overleden GTST-acteur Delivio (12) overspoeld met reacties

De familie van Delivio Misiedjan (12), die Manu speelde in Goede Tijden Slechte Tijden, wordt overspoeld met steunbetuigingen na zijn overlijden. Het jonge talent overleed vorige week aan een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. "Het is fijn te zien hoe hij als ster neergezet wordt."

De dood van Delivio laat een leegte achter bij zijn familie. Het besef dat hij er niet meer is, is nog nauwelijks ingedaald. "We worden nog geleefd, het is onvoorstelbaar", vertelt zijn vader Romano. "Het voelt soms alsof hij op vakantie is, aan het buitenspelen of bij zijn oma. De gedachte is nog niet echt daar."

Delivio speelde tussen 2015 en 2020 Manu, de zoon van Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi) in de RTL 4-soap Goede Tijden Slechte Tijden. Met zijn donkere krullen en opvallende blauwe ogen viel hij op.

Ook was hij te zien in commercials van onder meer Albert Heijn en Voetbalshop.nl. Na zijn acteerperiode koos Delivio voor een andere passie: voetbal. En niet zonder succes, hij werd gescout door de KNVB. "Hij was goed in alles wat hij deed", stelt zijn familie.

Lymfeklierkanker

In 2023 werd bij Delivio een zeldzame vorm van lymfeklierkanker vastgesteld. Hij onderging intensieve chemobehandelingen en leek aanvankelijk te herstellen. Maar in september 2024 keerde de ziekte terug. Dit keer was het door zijn hele lichaam verspreid.