Man rijdt met bestelbusje opzettelijk in op politiepaarden, dieren gewond

Een man in een bestelbusje is woensdagmiddag opzettelijk op twee politiepaarden ingereden op de Hinthamerstraat in het centrum van Den Bosch. Op beelden is te zien hoe hij met hoge snelheid een paard raakt en de straat uitrijdt. Een agent te paard viel bij de aanrijding op de grond.

De man begon volgens de politie vanuit het niets te schelden terwijl de agenten te paard bezig waren met een routinecontrole in het centrum van de stad. De agenten wilden de man daarna aanspreken op zijn gedrag, maar toen stapte hij in zijn bestelbusje en sloeg hij op de vlucht.