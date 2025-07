5000 bedrijven wachten op stroom: Enexis staat voor mega-uitdaging

Spits op de weg kennen we, in de trein ook, maar inmiddels loopt het ook steeds vaker vast op het elektriciteitsnetwerk. Meer dan 5000 Brabantse bedrijven wachten hierdoor op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, zo maakte netbeheerder Enexis donderdag bekend. Die aansluiting kunnen ze nu niet krijgen, omdat het net vol is. Als meer bedrijven worden toegelaten dan het net aankan, wordt de kans op langdurige stroomstoringen groter.

Bij Enexis staan op dit moment 3400 aanvragen open van Brabantse bedrijven die (meer) stroom willen afnemen. Nog eens 2056 aanvragen komen van ondernemers die stroom willen terugleveren, bijvoorbeeld uit zonne-energie. Daarmee is Brabant goed voor zo’n vijfduizend bedrijven in de wacht. In de vijf provincies waar Enexis werkt, wachten al ruim 9000 bedrijven op een plekje. Brabant heeft daarvan de langste wachtlijst. De opgave voor netbeheerders is dus enorm, want om al die bedrijven toe te laten, moet de capaciteit van het stroomnet flink omhoog en dat is niet zomaar gebeurd. "Bovendien groeien de wachtlijsten ook door", zegt woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis. "Het gaat om bedrijven die hier willen vestigen, willen verduurzamen of willen uitbreiden, en dus meer stroom willen afnemen." Slimmer omgaan met piekmomenten

Omroep Brabant schreef eerder al over nieuwbouwprojecten die worden uitgesteld. "Door de energietransitie moet er meer elektriciteit worden vervoerd. Om uitval en verstoring te voorkomen, moeten we het elektriciteitsnet fors versterken en uitbreiden."

Vermeer geeft toe dat dat niet snel is opgelost. "Voor het uitbreiden van de stations zijn kilometers kabel, veel trafohuisjes en veel vakmensen nodig. We investeren op volle kracht, in 2025 al 889 miljoen euro, maar hebben ook met grote uitdagingen te maken. Denk aan grond, vergunningen en vooral aan technische medewerkers."

Lees ook Flinke vertraging bij bouwprojecten door drukte en personeelstekort Enexis