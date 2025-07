NAC-invasie in Norwich: oud-spits Linford klaar voor biertje met supporters

Het Engelse Norwich kleurt dit weekend geel met zwart. NAC speelt er zaterdag een oefenduel en maar liefst 1500 supporters uit Breda reizen met de ploeg mee. Die kunnen dan mooi op stap met oud NAC-spits John Linford (67), die er tot voor kort nog een kroeg had. En anders heeft Sydney van Hooijdonk (25), nu in de punt van de aanval bij de Bredase voetbalclub, nog wel wat tips. Hij speelde er vorig jaar nog tien wedstrijden op huurbasis.

De oud-spits van NAC, hij speelde achttien duels in de tweede helft van het seizoen 1984/1985, vindt het allemaal prachtig. Hij baalt alleen een beetje dat hij juist nu zijn pub in Norwich net heeft verkocht. Hij had de NAC-supporters er graag ontvangen, want hij is zijn tijd in Breda nog lang niet vergeten.

"Jesus Christ!", roept een verbaasde John Linford vanuit Norwich door de telefoon. "1500 supporters? Dat zijn er wel heel veel! Komt half Breda ofzo? Laat ze maar komen, want ik heb altijd tijd voor een biertje. 1500 fans is 1500 bier, haha."

“Ik wist niet wat me overkwam", vertelt John Linford. "Een stadion vol liefde en sfeer, fans die zichzelf uit protest aan de doelpalen vastketenden en het spelershome met harde muziek en heel veel bier. En dan natuurlijk nog carnaval...dat kreeg ik in Norwich maar niet uitgelegd. Breda voelde als thuis. En dat zeg ik als Engelsman.”

Die liefde was wederzijds. Want hoewel NAC dat seizoen degradeerde, was de spits vrij populair bij de NAC-aanhang. Hij deed wat ze in Breda graag zien: bikkelen, schoffelen en vloeken en tieren. Alles wat God verboden had, flikte Linford. Hij kreeg daarom, ook door zijn lange, wilde en blonde haren, de bijnaam 'het beest'. "Hard werken kost niks", zegt de 67-jarige Linford lachend. "En die grote bos met haar heb ik nog steeds. Ook nog blond ja, want ik verf het."

Sydney van Hooijdonk kent op zijn beurt John Linford niet en dat is gezien het leeftijdsverschil tussen die twee ook heel logisch. Aan Norwich heeft hij wisselende herinneringen. "Norwich is een rustige, ietwat afgelegen stad met een historisch karakter. Het bruist er niet, zoals Breda bijvoorbeeld wel doet, maar er zijn pubs zat voor de supporters. Die moeten wel rekening houden met de hoogteverschillen in de stad, want de kuiten worden flink op de proef gesteld."

John Linford kent niemand van de huidige selectie van Norwich City FC. Maar wel Sydney van Hooijdonk, de huidige spits van NAC die er in 2024 een half jaar op huurbasis speelde. "Sydney heeft in Norwich veel te weinig speeltijd gekregen en dat is zonde."

"Bij de club was alles heel professioneel en fantastisch geregeld", vervolgt de aanvaller van NAC. "Maar de meeste indruk hebben de mensen bij de club en in Norwich nog op mij gemaakt. Die zijn wel zo lief en behulpzaam. Sportief was het niet wat ik had verwacht, maar daardoor heb ik er toch een goede tijd gehad."

Over veiligheid hoeven de supporters van NAC zich volgens Van Hooijdonk in Norwich geen zorgen te maken. Het is alleen wel te hopen dat Van Hooijdonk er de spelersbus van NAC niet zelf rijdt. "Je moet daar natuurlijk links rijden terwijl je rechts in de auto zit en daar had ik nogal moeite mee. Ik kreeg een auto van de club en na driehonderd meter rijden reed ik in een bocht al lek in een putje. Mijn auto werd meteen gemaakt, maar de volgende dag zat ik alweer tegen iets anders aan. Ik kon het allemaal maar moeilijk inschatten", besluit hij lachend.

John Linford wil de NAC-supporters graag ontmoeten als ze op 2 augustus in zijn Norwich komen. Samen kunnen ze dan na afloop van de wedstrijd het glas heffen, want van de NAC-spelers verwacht hij niet zoveel. "In 1985 speelde je in Breda voetbal en daarna ging je drinken in de stad. Maar dat is nu niet meer, want de tijden zijn veranderd. Daarom ben ik nu liever supporter dan speler, haha."