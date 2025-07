Harrie vocht in coronatijd wekenlang alleen voor z'n leven: 'Onmenselijk'

Harrie van der Pasch uit Boekel was 73 toen hij op 6 mei 2020 overleed. Hij was een van de vele coronaslachtoffers. Zelfs nu, ruim vijf jaar later, vindt zijn dochter Anke Sevenster-van der Pasch het moeilijk om te praten over de 'onmenselijke' omstandigheden van destijds. Maar de mooie herinneringen overheersen.

Die herinneringen zijn er in overvloed. Vader Harrie was er letterlijk en figuurlijk voor zijn vijf meiden: moeder Tiny en dochters Natasja, Anoeska, Ilse en Anke. "Toen ik nog klein was heeft hij een heel zwaar vrachtwagenongeluk gehad. Daardoor kwam hij thuis te zitten. Mijn drie zussen en ik weten niet beter dan dat hij in en rondom het huis bezig was. We waren een fijn en hecht gezin, hoewel het met vier puberende meiden ook echt wel eens kon knallen", vertelt Anke.

Ze had zich geen lievere vader kunnen wensen, verzekert ze. "Lief inderdaad, en behulpzaam. Hij stond altijd voor ons en voor anderen klaar. Maar hij kon ook heel duidelijk zijn hoor. Er kon en mocht veel bij ons thuis. Ze gaven ons alle vrijheid om dingen zelf te ontdekken, op stap te gaan en van het leven te genieten."

Anke praat met trots en bewondering over hoe vader Harrie zich na het ongeluk herpakte en nieuwe manieren vond voor een zinvolle invulling van zijn tijd. En hoe hij samen met zijn vrouw Tiny zorgde dat het de meiden aan niets ontbrak. "Ik vind het gewoon zo knap hoe ze dat samen hebben gedaan. Want we hadden het goed en gingen net zoals iedereen op vakantie. Met de camper vier weken naar Scandinavië, de Noorse en Zweedse natuur in."