Bewoner blust zelf brand met emmertje water na explosie bij voordeur

De bewoner van het huis aan de Willem Barentzstraat in Breda, waar woensdagnacht een explosief ontplofte, heeft de daarop volgende brand zelf geblust met een emmertje water. De voordeur raakte door de knal beschadigd, een tuinset en fiets vlogen in brand en er lagen glasscherven voor het huis.

De bewoner werd rond drie uur woensdagnacht opgeschrikt door een harde knal aan de voorkant van het huis. Hij rook een vreemde brandlucht en keek naar buiten. Daar zag hij dat er iets in de voortuin in brand stond. Toen hij naar beneden liep, zag hij glasscherven en zag hij dat de voordeur beschadigd was.