Jongetje (7) aangereden in parkeergarage van IKEA

Een 7-jarig jongetje is donderdagochtend door een auto aangereden in de parkeergarage van IKEA aan de Kruisweide in Breda. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.

De politie kwam met meerdere auto's op de aanrijding af. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het jongetje zijn.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink