Wendy wordt vergeten door reuzenrad-personeel en zit drie kwartier vast

Wendy en haar zoon Rutger uit Tilburg hadden woensdag een heel bijzonder ritje in het reuzenrad op de Tilburgse Kermis. Ze draaiden drie kwartier rond, omdat hun gondel per ongeluk werd overgeslagen met het in en uit te stappen. "We bleven maar roepen en seinen, maar er gebeurde niets."

Het is een uurtje of half negen in de avond als Wendy en Rutger de Bon Voyage instappen. Dit reuzenrad van 50 meter hoog geeft prachtig uitzicht over Tilburg en de kermis. Normaal draai je een rondje of drie tot vier mee, maar Wendy en haar zoon bleven maar draaien.

Na het zoveelste rondje kregen de twee wel door dat dit niet helemaal de bedoeling is. "We gingen seinen naar de medewerkers van het reuzenrad, maar we kregen een duimpje terug", vertelt Wendy. "We snapten er niks van."

"Ik heb zelf maar de politie gebeld."