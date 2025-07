Automobilist (23) slaat op de vlucht met lachgasballon in zijn mond

Een 23-jarige man uit Breda is woensdagmiddag betrapt met een lachgasballon in zijn mond achter het stuur. De bestuurder had vaker onder invloed van lachgas gereden. Agenten herkenden de auto van de man en wilden hem controleren, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor. Na een achtervolging door een woonwijk kon hij worden aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.

Toen wijkagenten aan de Sint Maartenstraat in Breda reden, herkenden ze de auto. De agenten keerden hun auto om de man de controleren, maar hij sloeg op de vlucht in de richting van de wijken Heuvel en Tuinzigt.

Agenten zetten de achtervolging in en konden de auto op de Vogelschoot in de wijk Princenhage klemrijden. De man had nog een lachgasballon in zijn mond toen agenten hem daar zagen rijden. De man dreigde met geweld, maar kon even later worden aangehouden.

'Time to say goodbye'

Na overleg met de Officier van Justitie is de auto van de man afgepakt, omdat hij al vaker onder invloed van lachgas heeft gereden. De politie deelt op Instagram een foto van de auto waar groot een sticker 'afgepakt' op staat met het nummer 'Time to say goodbye' van operazanger Andrea Bocelli erbij.

De man kreeg ook boetes voor het gebruik van lachgas tijdens het rijden, het negeren van een stopteken en omdat hij door rood reed.