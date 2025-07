Vrouw in jacuzzi kwam door 'noodlottig ongeval' om het leven

De 42-jarige vrouw die zaterdagochtend 12 juli dood in een jacuzzi in haar tuin in Kaatsheuvel werd gevonden, is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dat meldt de politie donderdag. De 39-jarige man die werd aangehouden en een paar dagen later werd vrijgelaten, is geen verdachte meer. Het politieonderzoek is beëindigd.

De 42-jarige vrouw werd na een feestje in haar tuin aan de Langemeer in Kaatsheuvel door iemand anders in het huis onder 'verdachte omstandigheden' ontdekt.