260 gloednieuwe BMW's staan al twee jaar stil in Moerdijk na brand op schip

In Moerdijk staan al twee jaar 260 gloednieuwe BMW’s stil op een bedrijventerrein. De auto’s komen van de Fremantle Highway, het vrachtschip datin juli 2023 in brand vloog op de Noordzee. Hoewel de wagens op het eerste gezicht onbeschadigd zijn, mogen ze niet verkocht worden van BMW. Volgende maand volgt een rechtszaak over het lot van de wagens.

Op het schip stonden in totaal 3800 auto’s. De 260 BMW’s in Moerdijk zijn onder meer 1-series, Active Tourers en E-series. Ze zijn in bezit van twee Rotterdamse autohandelaren, onder wie Eric Bakker. De handelaren kochten de auto's op met het doel ze binnen Europa te verkopen, maar dat gaat voorlopig niet door. "Het zijn in de segmentenlijn de duurdere uitvoeringen", zegt Bakker tegen Rijnmond. Nu staan de auto's al twee jaar stil op een bedrijventerrein. "Dit was voor de consument een prachtige aanschaf geweest, omdat het ook nog eens gecombineerd ging met een wat scherpere prijs dan normaal."

Toch ligt autofabrikant BMW dwars. De fabrikant vindt dat de auto's tijdens de brand zijn aangetast, ondanks dat ze niet beschadigd lijken. "Het standpunt van BMW is dat de auto's zijn aangetast door warmte en roet. Daardoor is de kwaliteit afgenomen en dat kan in de toekomst claims voor BMW opleveren.”

Ondernemer Eric Bakker (foto: Rijnmond).