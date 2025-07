Deze kooivechter verhuist naar de VS om kampioensdroom na te jagen

Kooivechter Reinier de Ridder (34) uit Breda verhuist naar Miami. Dat doet hij omdat hij daar alles op alles zetten om kampioen te worden in de UFC, de grootste vechtsportbond ter wereld. Zaterdag vecht hij in Abu Dhabi voor het eerst in het hoofdgevecht op een UFC-avond. De MMA-vechter neemt het op tegen oud-kampioen Robert Whittaker.

"Ja, dat is heel gaaf", zegt de 34-jarige De Ridder tegen de NOS. "Bij eerdere UFC-gevechten in de VS zag ik hier en daar wel een Nederlandse vlag in het publiek. Nu worden het er heel wat meer." De Ridder was al twee weken voor zijn gevecht naar Abu Dhabi afgereisd. Als voorbereiding had hij een 'bizar zwaar' trainingskamp van zeven weken in Miami. "In Nederland had ik een paar goede gasten om mee te sparren", vertelt hij. "Dan was ik constant bezig om te plannen wanneer ik met wie kon trainen. In Miami heb ik dat probleem niet: daar kom ik de gym binnenlopen en zijn er wel zestig goede vechters."

"Eigenlijk is de enige conclusie dat we deze stap moeten zetten als ik kampioen wil worden."

Die zeven weken fietste hij elke dag naar de sportschool. "Ik ben echt de enige die daar fietst. Al kun je het niet echt fietsen noemen, hoor. Het is zo'n elektrische waar de kinderen achterop kunnen. Je drukt op een knopje, drie keer trappen en je bent er." Ook zijn vrouw en kinderen (van 4 en 7 jaar) waren vier weken bij hem in Miami. Na het gevecht tegen Whittaker verhuist de familie voor een jaar naar de VS, waar hij alles op alles wil zetten om UFC-kampioen te worden. "Ik heb er lang geleden al met mijn vrouw over gesproken. En eigenlijk is de enige conclusie dat we deze stap moeten zetten als ik kampioen wil worden." De kinderen gaan straks naar een Amerikaanse school. Ze kunnen al een beetje Engels en hebben het naar hun zin in Florida, zegt De Ridder. "Het is natuurlijk geen straf om in Miami te wonen. Elke dag mooi weer, een zwembadje in de tuin. De kinderen vermaken zich wel."

"De UFC is precies wat ik zocht."