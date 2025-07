Danny van Poppel doet in Geldrop aangifte van geboorte dochter Bobbie

Nog maar een paar dagen geleden reed hij mee in de Tour de France, donderdag wandelde hij het gemeentehuis van Geldrop binnen. Wielrenner Danny van Poppel uit Moergestel deed hier aangifte van zijn pasgeboren dochter Bobbie.

"Niet Boxmeer of Stiphout, maar wij hebben de primeur om een deelnemer van de Tour de France te ontvangen", schrijft de gemeente Geldrop-Mierlo trots op haar Facebookpagina. Wethouder Peter Looijmans overhandigde de wielrenner namens de gemeente een knuffel.

Van Poppels vrouw, voormalige F1-pitreporter Stéphane Kox, beviel woensdag in het Anna Ziekenhuis in Geldrop van hun dochtertje. Van Poppel ging daarom niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk.