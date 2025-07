Glijbaan op kermis weer open nadat 8-jarig meisje haar enkel brak

De kermisattractie Mega Slide is donderdagmiddag weer geopend op de Tilburgse Kermis, nadat er woensdagavond een achtjarig meisje gewond raakte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed onderzoek naar de glijbaan van veertien meter hoog, waardoor de attractie tijdelijk werd gesloten.

Een woordvoerder van de NVWA laat donderdagmiddag weten dat de attractie weer open mag. "We hebben onderzoek gedaan en we hebben samen met de exploitant en de gemeente maatregelen genomen." Wat voor maatregelen dit zijn, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het meisje komt uit België. Ze ging rond kwart over elf 's avonds van de glijbaan toen het misging. Ze brak haar enkel. Hoe dat precies is gebeurd, is niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen massaal naar de attractie.

Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De exploitant wil niet reageren op het ongeluk.

Er waren woensdagavond veel hulpdiensten op de kermis: