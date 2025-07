Activisten protesteren op stations voor einde van hongersnood in Gaza

Op meerdere stations in Brabant wordt donderdagavond actie gevoerd tegen de hongersnood in Gaza. In Den Bosch en Tilburg zijn ruim tweehonderd mensen aanwezig om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnen in het gebied. Ook in Eindhoven en Breda vinden protesten plaats.

De landelijke actie is opgezet door onder andere actiegroep 'Den Bosch for Palestine'. Tijdens de zogeheten 'sit-in' zitten mensen op de grond terwijl ze zoveel mogelijk geluid maken met meegenomen pannen, borden en lepels, symbolisch om op de hongersnood in Gaza te wijzen.

Er wordt aandacht gevraagd voor Palestijnen in de Gazastrook, waar zo goed als geen voedsel te krijgen is. Israël blokkeert sinds 2 maart grotendeels de levering van hulpgoederen voor Gaza, terwijl de vraag ernaar juist steeds groter wordt. De voorraden zijn volgens hulporganisaties volledig uitgeput. Het protest begon om zes uur ’s avonds op stations door heel Nederland. In Den Bosch verzamelden deelnemers zich buiten het station en namen even later plaats op de vloer van de stationshal. Naast het maken van lawaai werden op het station witte zakken met nepbloed op de grond gelegd. De actie is nog steeds bezig en er sluiten zich steeds meer mensen zich aan.