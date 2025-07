Middelkoop zet punt achter tenniscarrière: 'Tijd voor een nieuw hoofdstuk'

Proftennisser Matwé Middelkoop uit Breda stopt ermee. Dat meldt hij donderdag via LinkedIn. De 41-jarige tennisser won veertien keer een titel in het dubbelspel en stond onder andere in de halve finale van Roland Garros.

Middelkoop speelde deze week in de Kroatische stad Umag zijn laatste toernooi. Donderdag maakte hij op de weg terug naar Nederland via LinkedIn zijn afscheid bekend. Hij schrijft dat het tennis hem meer heeft gegeven dan hij ooit had kunnen dromen.