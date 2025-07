Automobilist overleden na botsing tegen boom

Een automobilist is donderdagavond om het leven gekomen door een botsing tegen een boom aan de Deurneseweg in Oploo. De weg is afgesloten en verkeersspecialisten doen onderzoek. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

De klap moet enorm zijn geweest. Er zijn verschillende onderdelen uit het nabijgelegen maïsveld gehaald, waaronder een voorwiel. De melding over het ongeval kwam rond half negen 's avonds binnen. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink.