Man gestoken in arm op Tilburgse Kermis, politie zoekt verdachte

De politie kreeg donderdagavond een melding van een man die gestoken is in zijn arm op de Tilburgse Kermis. Medewerkers van de EHBO hebben het slachtoffer geholpen. Er is nog niemand aangehouden.

De EHBO-medewerkers hebben de wond van de man schoongemaakt en ze gaan kijken of het nog gehecht moet worden. "Wij proberen ondertussen de identiteit van de verdachte te achterhalen en we gaan op zoek", meldt de politie van Tilburg op Instagram.