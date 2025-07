Man staat te laat op voor vlucht en maakt ware dollemansrit naar vliegveld

Een 30-jarige automobilist uit Rotterdam kreeg vrijdagochtend een waslijst aan bekeuringen toen hij over de A58 bij Tilburg reed. Hij was onderweg naar Eindhoven Airport en had haast, want hij was te laat opgestaan voor zijn vlucht. Het haastige ritje kostte hem in totaal bijna drieduizend euro.

De verkeerspolitie betrapte de man terwijl hij met een gemiddelde snelheid van 144 kilometer per uur over de snelweg reed. Zijn snelheid kwam soms zelfs boven de 150 kilometer per uur uit.