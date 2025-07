Buurt wil dat gemeente iets doet aan weg waar fietser verongelukte

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft vooralsnog geen plannen om de inrichting van de Eindhovenseweg in die gemeente aan te passen. Buurtbewoners dringen daar wel op aan, nadat daar half juni een overstekende fietser werd doodgereden. Volgens hen rijden mensen daar geregeld als gekken.

Op de Eindhovenseweg in Geldrop geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Maar daar houdt lang niet iedere automobilist zich aan, vertelt buurtbewoner Hans Vermeulen bij Studio040. "Je zou hier eigenlijk eens een middag moeten gaan staan. Sommigen rijden hier wel 100 kilometer per uur."

Ook de bestuurder van de auto die op 18 juli rond acht uur 's avonds de overstekende fietser aanreed, reed volgens getuigen veel te hard. "Het slachtoffer is twintig tot dertig meter verderop terechtgekomen. Dan weet je dat de automobilist harder reed dan 50 kilometer per uur", stelt Doris van den Boom. Hij woont aan de kruising waar het ongeluk plaatsvond en was als eerste aanwezig om hulp te bieden.

"Toen mijn vader de weg bijna over was, werd hij geschept", meldt de zoon van het slachtoffer aan Studio040. Zijn vader werd nog met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar overleed uiteindelijk toch aan zijn verwondingen.

Brief naar de gemeente

De dodelijke aanrijding was voor buurtbewoner Hans Vermeulen aanleiding om een brief naar de gemeente Geldrop-Mierlo te sturen. "Ik hoop dat de gemeente maatregelen neemt. Dat ze met buurtbewoners in gesprek gaat hoe we deze situatie kunnen veranderen."

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Geldrop-Mierlo over de verkeerssituatie in contact staat met de politie. "Mocht daar het signaal ontstaan dat de verkeersveiligheid structureel in het geding is, dan zullen we dat signaal uiteraard serieus nemen. Op dit moment is daar echter geen sprake van."

De fietser moest op de plek van het ongeluk worden gereanimeerd: