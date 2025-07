Grote drukte bij rouwstoet voor doodgeschoten Joeweela

Tientallen mensen lopen vrijdagochtend mee in een rouwstoet om de 39-jarige Joeweela uit Eindhoven te herdenken. De vrouw werd op 15 juli doodgeschoten door haar ex-man, die enkele uren daarna een eind aan zijn leven maakte. De rouwstoet is in het Limburgse Amstenrade, omdat ze daar opgroeide in een woonwagenkamp. Joeweela wordt vrijdagmiddag begraven in een familiegraf in Helmond.

De rouwstoet vertrok rond tien uur vanaf het uitvaartcentrum. Het merendeel van de mensen is in het zwart gekleed. Naast directe familieleden lopen ook vrienden, kennissen en dorpsgenoten in de stoet mee. In de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk wordt vervolgens een heilige mis aan de vrouw opgedragen. Veel mensen hebben zich daar verzameld om Joeweela een laatste eer te bewijzen, zo meldt L1. Meer dan honderd mensen wonen de dienst in de parochiekerk bij.

De stoet komt aan bij de kerk in Amstenrade (foto: L1/Maarten Bastiaens).

Het is alles waar haar familie en nabestaanden op hadden gehoopt, en wat ze nog voor haar konden doen. "Wij doen er alles aan om haar de mooiste uitvaart ooit te geven", vertelde haar oom Heino eerder al. Na de uitvaart zal Joeweela naar Helmond worden gebracht, waar ze zal worden bijgezet in een familiegraf.

De familie wacht op Joeweela bij de kerk (beeld: L1).