Dubbele beschuit met muisjes: twee rode panda's geboren in ZooParc

In ZooParc Overloon zijn deze maand twee rode panda’s geboren. Dat is bijzonder, want rode panda’s zijn maar één keer per jaar vruchtbaar. De geboorte van de twee jongen is belangrijk voor het behoud van de diersoort. De rode panda is een bedreigde diersoort.

Het gaat goed met moeder en haar jongen. Ze mogen de komende tijd samen hun gang gaan. "De eerste periode zijn de jongen fragiel en daarom laten we ze volledig met rust", zegt Max Kronier, hoofd dierenverzorging bij de dierentuin. "Maar het ziet er tot nu toe goed uit." Bezoekers moeten ook nog even geduld hebben voordat zij de jongen kunnen bewonderen, want rode panda’s blijven de eerste maanden in het nest. Ook het geslacht is daardoor nog niet bekend. "Zodra we weten of het mannetjes of vrouwtjes zijn verzinnen we een naam", laat een medewerker van de dierentuin weten.