Witte hartjesballonen bij afscheid van overleden acteur Delivio (12)

Familie en vrienden kwamen vrijdag bij elkaar om afscheid te nemen van de 12-jarige Delivio Misiedjan uit Waalwijk. De jonge acteur, die jarenlang was te zien als Manu in Goede Tijden, Slechte Tijden, overleed op 17 juli aan de gevolgen van een zeldzame variant van lymfeklierkanker. De herdenking was vrijdag bij een uitvaartcentrum in Tilburg.

Aanwezigen verzamelden zich rond half elf op de oprijlaan van uitvaartcentrum Aula Atrium in Tilburg. Iedereen was in het wit gekleed en had een witte hartjesballon vast. Die werden losgelaten op het moment dat de kistdragers door de erehaag heen liepen. De kist werd gedragen door dragers van 'Wi Kan Doe', een Surinaamse verenging van kistdragers. De stoet werd muzikaal begeleid door blazers en tamboers. Naast familieleden waren er vriendjes van Delivio aanwezig. Veel van de aanwezigen hadden witte rozen meegenomen. Op de witte kist stonden teksten geschreven als 'Tot ooit grote strijder', 'Mijn kindje 4 ever' en 'Rust zacht'. Ook waren er tekeningen op gemaakt. Tijdens de herdenking werd de kist omringd door witte boeketten en kaarsen. Er boven hing een ballon met daarop de tekst: 'You are the best'.

Op de kist stonden in kleur geschreven teksten (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

'Hij was onze superstar'

Theodorus Misiedjan, de oom van Delivio, kan nog niet geloven dat Delivio er niet meer is, vertelt hij vrijdag. "Het is lastig om over te spreken. Delivio was een starboy. Hij was onze superster. Iedereen stond achter hem en geloofde in hem. Hij was ook echt heel wijs voor zijn leeftijd en bracht ons soms zelfs wijsheid."

De familie haalt veel steun uit de massale belangstelling voor de uitvaart. "Ik hoop dat de ouders en het zusje van Delivio er ook iets aan hebben, zodat het gemis iets meer te verdragen is." De tante van Delivio, Naomi, sprak tijdens de dienst. "Ik had mij heel goed voorbereid, maar uiteindelijk kan je je hier lastig op voorbereiden", vertelt ze. "Ik stond te trillen op mijn benen, maar uiteindelijk is het mij gelukt. Ik wilde een paar woorden tegen hem zeggen, zodat hij trots op zichzelf kan zijn.” Het is erg zwaar voor Naomi geeft ze aan. "Het is onwerkelijk en oneerlijk. Delivio was nog zo jong." Aan de andere kant is zij blij dat hij rust heeft gevonden en niet meer hoeft te vechten. "Hij heeft laten zien hoe sterk hij is en hoe hard hij heeft gevochten. Hij verdient nu gewoon rust", zegt Naomi. Acteren en voetballen

Delivio speelde tussen 2015 en 2020 Manu, de zoon van Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi) in de RTL 4-soap Goede Tijden Slechte Tijden. Ook was hij te zien in reclames op tv. Na zijn acteerperiode koos Delivio voor een andere passie: voetbal. En niet zonder succes, hij werd gescout door de KNVB. In 2023 werd bij Delivio een zeldzame vorm van lymfeklierkanker vastgesteld. Hij onderging intensieve chemobehandelingen en leek aanvankelijk te herstellen. Maar in september 2024 keerde de ziekte terug. Dit keer was het door zijn hele lichaam verspreid. Op 17 juli overleed hij aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Afgelopen zondag zou Delivio dertien jaar zijn geworden.