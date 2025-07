Pascal (12) heeft een eigen kermisattractie: 'School vind ik niks aan'

Veel kinderen weten op hun twaalfde nog niet wat ze later willen worden, maar voor Pascal de Poorter (12) is het zo klaar als een klontje. Hij is de jongste kermisondernemer van Nederland en deze week staat hij op de Tilburgse Kermis met zijn attractie Aqua Blasta. "Ik ken mensen die 30 jaar zijn en die hebben ook deze attractie. Ik ben twaalf en ik heb er ook een. Dat is wel speciaal."

Pascal is opgegroeid in de wereld van suikerspinnen, draaiende attracties en fonkelende lampjes. Zijn ouders hebben ook een kermisattractie en Pascal reist met ze mee. "Mijn twee broers hebben ook allebei een attractie dus ik wilde er ook een." Hij ging zelf op zoek naar een attractie. "Toen mijn vader op vakantie was, zag ik dat de Aqua Blasta te koop stond. Ik stuurde het naar mijn vader en ik zei dat we deze moesten kopen." Zo gezegd, zo gedaan. Pascal werd op zijn twaalfde eigenaar van zijn Aqua Blasta, een attractie waar je voor twee euro met water kunt schieten op poppetjes en vlammetjes. "Je hoeft er niet echt bij te zijn. Alleen om aan en uit te zetten of als hij kapot is."

"Ik moet elke kermis mijn vader negentig procent terugbetalen."

Pascal en zijn vader hebben wel afspraken gemaakt over het verdienmodel. "Ik moet elke kermis mijn vader negentig procent terugbetalen en tien procent mag ik zelf houden", vertelt hij nuchter. Natuurlijk is Pascal ook leerplichtig. "Kinderen van de kermis die naar de middelbare school gaan, blijven vaak bij opa en oma zodat ze naar school kunnen. Ik ga met mijn ouders mee. Ik krijg een laptop mee en ik kan de lessen online volgen", legt hij uit.

"Op school leer je niet wat je hier op de kermis leert."