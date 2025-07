A58 komende weken meerdere keren dicht voor onderhoud

De snelweg A58 is de komende weken tussen Bergen op Zoom en Breda een aantal keer dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Vanaf vrijdagavond negen uur is de weg tussen knooppunt De Stok en Princeville richting Breda dicht. Tot dinsdagochtend vijf uur kun je niet over de weg richting Breda rijden.

Vervolgens gaat dat stuk weer open en is de A58 dicht tussen knooppunt De Stok en afrit Etten-Leur aan de buurt. Dat onderhoud duurt van dinsdag 29 juli vijf uur 's ochtends tot zondag 3 augustus middernacht duren.