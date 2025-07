Brabant kan in toekomst Israëlisch bedrijf uitsluiten van ov-aanbesteding

De provincie kan ervoor kiezen om bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van het internationaal recht in de toekomst uit te sluiten van ov-aanbestedingen, blijkt uit onderzoek. Onlangs ontstond ophef over de deelname van de Israëlische vervoerder EBS aan de aanbesteding van het busvervoer in Oost-Brabant.

Linkse partijen en bezorgde inwoners wilden niet dat het bedrijf zou winnen, omdat EBS een dochteronderneming is van een Israëlisch bedrijf dat actief is in bezette gebieden. Uiteindelijk won Arriva de aanbesteding. Het moederbedrijf van EBS, Egged, heeft buslijnen in en naar bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Op die manier profiteert het van en draagt het bij aan de kolonisatie van Palestijnse gebieden, zo vinden critici. Egged staat om die reden op een 'zwarte lijst' van de Verenigde Naties. Volgens de Nederlandse regering is de bezetting van Palestijnse gebieden door Israël in strijd met het internationaal recht. Protest

Een bedrijf waar Brabant niks mee te maken moet hebben, vonden politici en actievoerders. Kort na de bekendmaking vroegen linkse partijen aan de gedeputeerde of en hoe het mogelijk was om EBS, hoewel de aanbesteding al liep, uit te sluiten.