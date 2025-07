Zoon (20) van verongelukte Chim blij met steun van buurt voor maatregelen

Kay Gerstel is blij dat de buurt in Geldrop wil dat de gemeente iets doet aan de weg waar zijn vader vorige maand op de fiets is verongelukt. De autobestuurder reed veel te hard. Zijn vader, Chim, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam helaas te laat. Hij laat Kay, zijn broer en zus en zijn moeder achter.

"Mijn vriendin en ik waren die avond tegelijkertijd in de sportschool met papa", vertelt Kay. "Hij fietste alvast naar huis en ik fietste met mijn vriendin terug. Even later werd ik gebeld door mijn beste vriend. Hij studeert om ambulancebroeder te worden en was toevallig in de buurt. Hij heeft hem eerste hulp verleend voordat de ambulance kwam." Daarna werd Kay gebeld door zijn moeder. "'Er staat politie voor de deur', vertelde ze. Dan vrees je voor het ergste." Chim werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar lag hij een tijd in coma totdat hij ruim een week geleden overleed. "Het is verschrikkelijk. We leven op dit moment in een nachtmerrie", beschrijft Kay.

"Hij was een perfecte vader."

De 20-jarige was dol op zijn vader. "Het was een sociale man en iedereen kende hem en mocht hem graag. Hij was trots op mij en mijn broer en zus en maakte een praatje met iedereen. Ook was hij zorgzaam en lief. Hij was een perfecte vader."

Chim, de vader van Kay (foto: familie).

Op de weg gebeuren vaker ongelukken. Het ongeluk met Chim is volgens buurtbewoners het zesde in een jaar tijd. Kay hoopt dat de gemeente nu ingrijpt en maatregelen neemt zodat er niet nog meer slachtoffers vallen. "Zet er drempels of flitspalen neer. Hopelijk maakt dat de weg veiliger. Ik ben blij dat de buurt zich ook hard maakt voor die maatregelen, want we merken dat er veel te hard gereden wordt."

Lees ook Buurt wil dat gemeente iets doet aan weg waar fietser verongelukte

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft vooralsnog geen plannen om de inrichting van de Eindhovenseweg in de gemeente aan te passen. Buurtbewoners dringen daar wel op aan na het ongeluk met de vader van Kay. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Maar volgens de buurt rijden mensen er als gekken en zijn snelheden van 100 kilometer per uur geen uitzondering. Ook de bestuurder van de auto die op 18 juni Kay's vader aanreed, reed volgens getuigen veel te hard. Kay's vader wilde oversteken met de fiets toen hij werd geschept. Hij raakte zwaargewond en is op de plek van het ongeluk gereanimeerd. Vervolgens werd hij met een traumahelikopter met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar overleed uiteindelijk toch aan zijn verwondingen. Deze week is een gesprek gepland tussen de gemeente en de bezorgde bewoners over de verkeersveiligheid van de Eindhovenseweg. De uitkomsten daarvan neemt de gemeente mee.