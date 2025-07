Huis te koop dat werd herbouwd in 1607, na stadsbrand: 'Het oogt degelijk'

Ravenstein kreeg in 1606 te maken met een grote stadsbrand. In de jaren erna werden de verwoeste huizen opnieuw opgebouwd. Een van de eerste huizen die werden herbouwd was Kolonel Wilsstraat 13. Enkele eeuwen later wonen Mari en Ria van Roosmalen in hetzelfde huis. "We hebben in dit huis geleefd en van dit huis gehouden", zeggen de huidige bewoners.

Zo’n tien jaar geleden gingen Ria en Mari op zoek naar een huis in Ravenstein. "We kwamen uit een nieuwbouwhuis", vertelt Ria. "Bij het inrichten van het huis in Ravenstein kwam ik er snel achter dat het huis een eigen karakter en stijl had. Ik had onder meer een voorkeur voor het plaatsen van mooie schalen en kannen. Die wilde ik daarvoor gebruiken."

"We zijn op zoek naar een levensloopbestendige woning of iets dergelijks wat op ons pad komt. Ons huis heeft een inhoud van 1250 kuub. De inhoud van ons nieuwe huis moet minstens worden gehalveerd", lacht Mari.

Ria en Mari hebben negen jaar in Ravenstein gewoond. Nu hun kinderen het ouderlijk nest hebben verlaten, gaat het stel op zoek naar een ander huis. Hun huidige huis in de Kolonel Wilsstraat 13 gaat voor 915.000 euro in de verkoop. Dat gebeurt via Van der Krabben Makelaardij in Oss.

Bij het zien van hun nieuwe huis veranderde Ria van mening. "Het huis in Ravenstein had die spullen gewoon niet nodig. Het huis was al sprekend zichzelf."

"Veel mensen die voor het eerst bij ons binnenkomen, staan versteld", zegt Mari. Het huis is in de vorige eeuw verbouwd volgens de principes van de Bossche School. "Het oogt degelijk. Het is een prachtige combinatie met de monumentale elementen van het huis. Oude balken zijn her en der in het huis verwerkt. Dat hebben voorgaande bewoners fantastisch gedaan."

Het huis aan de Kolonel Wilsstraat herbergt nog een geheim. Via een luik in de woonkamer kom je via een trap in een authentieke droge kelder terecht. De kelder is zo’n vijf meter lang en drie meter breed. "Ravenstein telt zo’n honderdtwintig kelders. Bijna iedereen heeft een kelder. Die zijn verzameld in een kelderboek. De kelders zijn droog, zelfs in natte tijden."

Ria en Mari hopen dat hun huis snel wordt verkocht. "Het zou mooi zijn als de kopers, net als wij, van ons huis gaan houden. Dat gevoel hadden wij negen jaar geleden ook. Het was liefde op het eerste gezicht. Een doorsneewoning is om in te wonen. Maar ons huis heeft historie en karakter. Daar leef je in."