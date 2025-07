Met dit nummer vertolkt Gladde Paling de Tilburgse kermis

'Are you ready?' en 'okeeee let's go'. Bij deze kreten moet je gelijk aan de kermis denken. Voor de Tilburgse Laurens van Dijk, beter bekend als dj en muziekproducent Gladde Paling, vormen die zelfs een inspiratie. Tijdens de Tilburgse Kermis heeft hij samen met Omroep Brabant een liedje gemaakt met allemaal geluidjes van de kermis. Vrijdag is het liedje met videoclip uitgebracht.

Gladde Paling ging de afgelopen dagen de Tilburgse Kermis op om die echte, klassieke kermisgeluiden op te nemen. "Het hoeft niet alleen maar grappig te zijn. Het kan ook een geluid met een bepaalde ambiance zijn, bijvoorbeeld zo'n muntenschuiver. Dat is echt de kermis." Zelfs bij de achtbaan weet hij een geluidje te vangen. "Het ratelende geluid van de kabel van de achtbaan kun je gebruiken als een soort opbouw van het lied. Dit is al best wel top. En het is het geluid dat je naar boven brengt. Dat is ook de functie die het in de track moet vervullen."

"Het is heel kermisachtig, maar dat is ook de bedoeling hè."

Het geluid van de achtbaan gebruikt hij als opbouw en daarna komt 'de drop'. "Daar ga je ineens. Net als in de achtbaan", vertelt hij tijdens het monteren. "Het is heel kermisachtig, maar dat is ook de bedoeling hè." Gladde Paling woont al zeven jaar in Tilburg. "Ik vind het dus wel leuk om iets terug te doen voor de stad." Vrijdagavond treedt hij om elf uur op bij het Stadhuisplein. Daar zal hij bovenop attractie Entertainer zijn nieuwste track draaien. Luister hier het nieuwe liedje en toepasselijke videoclip van Gladde Paling in samenwerking met Omroep Brabant: