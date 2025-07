Bespuugd en uitgescholden: rabbijnen geïntimideerd tijdens wandeling

Een groep rabbijnen is afgelopen dinsdag geïntimideerd toen ze in Eindhoven een wandeling maakte. Joodse geestelijke leiders en leraren uit heel Europa waren in de stad voor een conferentie.

“We werden al vrij snel bespuugd, onder anderen door jongeren die door de groep heen fietsten”, vertelt Simcha Steinberg van de Joodse Gemeente Eindhoven tegen De Telegraaf. “Ze riepen ook teksten als ‘kankerjoden’, ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’ en ‘Free Palestine’. Heel intimiderend.” Steinberg, die ook rabbijn is van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Brabant, zegt dat er handhavers aanwezig waren en dat de politie in de buurt was. “Het incident gebeurde dinsdag aan het einde van de middag, rond kwart over vijf, vlakbij bibliotheek De Witte Dame. Het gaat om vijf à zes personen die zich er schuldig aan maakten.”