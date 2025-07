Brandweer zaagt deur open en redt gewonde man uit brandend huis in Helmond

In een rijtjeshuis aan de Monseigneur Swinkelsstraat in Helmond woedde vrijdagavond brand. De brandweer forceerde de deur en heeft een gewonde man uit het huis gehaald. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer bestreed het vuur met twee blusvoertuigen en zette ook een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Ventilatie

Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Ook het huis van de buren is geventileerd vanwege de rook.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.