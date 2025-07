Vrouw onder invloed van drugs veroorzaakt ravage op de weg

Een automobiliste veroorzaakte vrijdagavond onder invloed van drugs een ware ravage op de weg in Den Bosch. Ze raakte rond halftwaalf van de weg en reed met haar auto een fietspad op. Vervolgens reed zij in tegengestelde richting een rotonde aan de Treurenburg op, waar de auto tot stilstand kwam tegen een verkeerspaal.

Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, waarna zij door de politie is aangehouden. De automobiliste bleek behoorlijk van de wereld. Zij is naar een politiebureau gebracht, waar bloed is afgenomen om vast te stellen welke en hoeveel drugs zij heeft gebruikt.