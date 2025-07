Dit zwembad geeft les aan 60-plussers en redt daarmee levens

Een frisse duik in een rivier of meertje. Zeker in de zomer doen we dat natuurlijk graag... Maar je neemt altijd een risico, want vorig jaar verdronken 146 mensen. Opvallend is dat bijna de helft van hen 60-plusser was. Je zou denken, dat de meeste Nederlanders van die generatie kunnen zwemmen, maar het gaat dus vaak mis terwijl het te voorkomen is.

In de Warande in Oosterhout organiseren ze daarom een paar keer per week bewegingslessen voor ouderen. En dat is populair. "Vaak worden mensen doorgestuurd vanuit de fysio of de huisarts", vertelt Esther van den Bemt van het zwembad tegen de NOS . "Het bevordert echt de flexibiliteit en de bewegingsvrijheid van de mensen."

Paniek

En dat is nodig want onder de groep 60-plussers komt verdrinking dus het vaakst voor. Niet in een zwembad, maar juist buiten in open water. Mensen raken verward door bijvoorbeeld dementie, glijden uit met een slok teveel op of worden onwel. Ze belanden per ongeluk in het water en weten zichzelf dan niet te redden.

De sporters in het zwembad in Oosterhout kunnen zich dat wel voorstellen. "Mensen die vroeger ooit hebben geleerd om te zwemmen en niet blijven oefenen, die kunnen in paniek raken", vertelt een man. Een dame vertelt dat ze meedoet aan de lessen omdat ze anders 'stijf en stram' wordt.