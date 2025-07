Buurt brengt zwerfkat al een half jaar lang eten: 'Dit is hartverscheurend'

Buurtbewoners in Deurne zorgen al een half jaar lang voor een zwerfkat die rondhangt bij de Jumbo-supermarkt aan de Schelde. Ze deden al verschillende pogingen om het dier te pakken te krijgen maar dat lukte tot nu toe niet, schrijft DMG Deurne. "Er moet toch wel ergens een organisatie zijn die hem kan vangen en een plekje voor hem heeft."

Buurtbewoner Yvonne van Bommel gaat elke dag even naar de kat toe om te kijken hoe het met hem gaat en hem wat eten en drinken te geven. Het dier is niet schuw. "Het is echt heel zielig en doet gewoon pijn om hem zo te zien", zegt Van Bommel tegen DMG Deurne . "Als ik hem wat snoepjes breng, komt hij altijd meteen. Dan kan ik hem gewoon aanhalen en begint hij te kroelen."

Vangen is nog geen succes

Van Bommel heeft al een paar keer geprobeerd om de kater te vangen, maar dat was geen succes: "Ik dacht dat als hij zich laat aaien ik hem ook wel kon oppakken. Dat bleek niet zo te zijn want hij heeft toen mijn hele arm open gekrast."

Ze zette ook een reiskoffertje neer in de buurt van de supermarkt waar de kat in kon kruipen. "Daaraan had ik een touwtje bevestigd om aan te trekken zodat de koffer dicht zou klappen. Helaas vond ik die een tijdje later kapotgeslagen iets verderop terug."

Organisaties inschakelen

Bij officiële instanties en organisaties werd aangeklopt voor hulp, maar dat leverde niets op. "De dierenambulance in Helmond komt niet omdat ze geen contract hebben voor Deurne. In onze gemeente doet ROZE uit Eindhoven dat. Alleen als die hierheen moeten komen, ben je anderhalf uur verder en is de kat alweer verdwenen", zegt Van Bommel.

Ze wilden wel een vangkooi plaatsen maar die moest de Deurnese dan zelf in de gaten houden. "Als er iets mee zou gebeuren, waren de kosten voor mijn rekening."

Het beestje ziet er al wat beter uit dan in het begin maar is nog steeds heel mager. Van Bommel is bang dat het dier het zwaarder krijgt richting de herfst en winter. "Ik hoop dat er iemand is die kan helpen met een oplossing, want dit is gewoon hartverscheurend. Er moet toch wel ergens een organisatie zijn die hem kan vangen en een plekje heeft voor Jumbo."