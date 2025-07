Man aangehouden door arrestatieteam voor schoten bij parkeerplaats

Een arrestatieteam heeft vrijdagmiddag een man aangehouden aan de Lage Witsiebaan in Tilburg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij die maandagnacht 14 juli plaatsvond op de parkeerplaats aan de Westermarkt in Tilburg.

Die nacht belde iemand de politie nadat hij schoten had gehoord en vervolgens een paar jongens had zien wegrennen. Toen agenten daar aankwamen, vonden ze meerdere kogelhulzen en bleek een ruit van een geparkeerde auto beschadigd. Niemand raakte gewond.

Onderzoek

De politie deed uitgebreid onderzoek. Er zijn camerabeelden bekeken, er is buurtonderzoek gedaan en meerdere getuigen zijn gehoord. Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van vrijdagmiddag.

Bij deze aanhouding zijn een fiets en meerdere telefoons in beslag genomen. De verdachte is naar een politiebureau gebracht en wordt op een later moment verhoord.