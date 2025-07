Deze 10 Brabantse dames doen mee aan de Tour de France Femmes

Zondag is het zover; na drie weken zwoegen rijden de renners van de Tour de France over de Champs-Élysées. En komt dan er een einde aan de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Maar wie denkt te moeten afkicken van urenlang bankhangen, hoeft niet te treuren.

Zaterdag staan tien Brabantse vrouwen aan 'Le Grand Départ' van de Tour de France Femmes. Van de 217 renners komt dus bijna vijf procent uit Brabant. Om 17.40 uur start de Tour met een heuvelrit in Bretagne. Dit zijn de tien Brabantse deelneemsters: Marianne Vos (38) uit Babyloniënbroek

Marianne Vos in San Remo (Foto: ANP)

Veertien keer wereldkampioen op de weg, op de baan, in het veld en gravel. Twee keer Olympisch kampioen en twee etappes in de Tour de France Femmes, dat zijn slechts een paar highlights uit de carrière van alleskunner Marianne Vos. Samen met de Franse Pauline Ferrand-Prévot is ze een van de kopvrouwen bij Visma-Lease a Bike. Dit jaar gaat ze opnieuw voor een etappezege. Yara Kastelijn (27) uit Neerkant

Yara Kastelijn (foto: ANP).

Europees kampioen veldrijden (2019) en won een etappe van de Tour de France Femmes in 2023. Amber Kraak (30) uit Oss

Amber Kraak (foto: EPA).

Deze wereldkampioen roeien verruilde in 2021 haar boot voor een racefiets. Sindsdien fietste ze voor Team Visma-Lease a Bike en FDJ-SUEZ. In 2023 werd ze zeventiende in de Tour de France Femmes.

Femke Gerritse (24) uit Rosmalen

Femke Gerritse (foto: AFP).

Eerder dit jaar won ze een etappe van Ronde van Spanje door Marianne Vos in de sprint te snel af te zijn. In de Tour de France Femmes 2022 won ze de bolletjestrui. Lieke Nooijen (24) uit Helmond



Lieke Nooijen (foto: ANP).

Als klein meisje fietste ze al met haar oma van Deurne naar Asten en weer terug, zo'n twintig kilometer. Nu mag ze laten zien wat ze kan in de Tour de France Femmes. Karlijn Swinkels (26) Veghel

Karlijn Swinkels (foto: AFP).

Vorig jaar stapte ze over naar een andere ploeg en sindsdien heeft ze zich naar eigen zeggen veel kunnen ontwikkelen. Ze droomt ervan om ooit eens samen met haar zusje Sylvie, ook profwielrenner, op het hoogste niveau in een team te rijden. Sylvie Swinkels (24) uit Veghel

De zussen Sylvie en Karlijn Swinkels.

Ze begon met wielrennen omdat haar opa, vader en haar zus Karlijn dat al deden. Dat deed ze eerst op een grasveldje in de buurt, zodat ze zacht zou vallen. En dat gebeurde vaak, maar ze bleef het leuk vinden. Silke Smulders (24) uit Loon op Zand

Silke Smulders (foto: Hoebele/CC).

Ze werd vorig jaar dertiende in de ronde van Italië. Dit jaar moest ze het met een veertiende plaats doen. Ze is er trots op dat ze de eerste Parijs-Roubaix en Tour de France voor vrouwen ooit heeft gefietst. Vorig jaar werd ze 21ste in de Tour. Teuntje Beekhuis (29) uit Geldrop

Teuntje Beekhuis (foto: Hoebele/CC).

Haar seizoen ging vorig jaar niet zoals gehoopt. Door een operatie aan haar dijbeenslagader lag ze er lange tijd uit. Onder meer door een kettingprobleem werd ze dit jaar dertigste in Parijs-Roubaix Femmes. Nu kan ze niet wachten tot haar debuut in de Tour. Thalita de Jong (31) uit Bergen op Zoom

Thalita de Jong (foto: ANP).