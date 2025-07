Vrouw in gezicht geslagen tijdens kermis, daarna door meer mensen geschopt

De 18-jarige vrouw die eind juni, tijdens de kermis in Boxmeer, het slachtoffer werd van openlijk geweld is door een ander meisje in haar gezicht geslagen en daarna door meerdere mensen geschopt en geslagen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De mishandeling vond plaats in de nacht van 28 op 29 juni rond kwart over een 's nachts. Net buiten de feesttent naast restaurant Cantina La Bamba, vlakbij de paal bij het mannentoilet.