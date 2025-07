Van der Poel volgende week weer op de fiets: 'Hij is aan de beterende hand'

Mathieu van der Poel mag komende week weer gaan trainen. Dat vertelde zijn ploegleider Christoph Roodhooft zaterdag voor de start van de twintigste etappe van de Tour de France bij tv-zender Sporza. De wielrenner uit Hoogerheide stapte dinsdag uit de Tour nadat er een longontsteking bij hem was vastgesteld.

Van der Poel was bezig met een sterke Ronde van Frankrijk. Hij won de tweede etappe in Boulogne-sur-Mer, droeg vier dagen de gele trui en liet zich meerdere keren zien in de vroege vlucht. Later in de Tour werd hij verkouden en kreeg hij koorts. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij een longontsteking had.

De renner kreeg het advies om minimaal een week rust te nemen. "Het was goed dat we er snel bij waren, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn en zien dat er geen schade is", zegt Roodhooft. "We kijken dan wel wat we de komende maanden doen, maar begin volgende week zal hij weer trainen. De antibiotica doen hun werk."