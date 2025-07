NAC-fan na rellen in De Kuip: 'Had ik maar gewoon mijn sigaretje opgerookt'

Opgefokte NAC-supporters zetten in september vorig jaar in de Kuip in Rotterdam een eetkraam op z’n kant. Het horecapersoneel stond doodsangsten uit en er vielen gewonden. Supporter Willy* hoort bij de rellende meute. Maar dat hij maandag voor de rechter moet komen vindt hij belachelijk, aldus de regionale omroep Rijnmond.

NAC verloor die dag met 2-0 en de aanhang botvierde de frustratie daarover op een eetkraam in het stadion. De kraam, met een gewicht van 400 kilo, belandde op z'n kant. Een aantal horecamedewerkers raakte gewond en dreigde zelfs te worden geplet tussen de kraam en een hek. Willy’s rol bij het geweld? Die was niet groot, beweert hij. Maar of de rechter dat ook zo ziet?

Willy is supporter van NAC Breda. Hij hoort tot de harde kern: Stichting Vak G. Op 22 september vorig jaar zou hij betrokken zijn geweest bij rellen in de Kuip.

De supporter laat er deze middag geen gras over groeien. Hij geeft direct toe dat hij op 22 september in de buurt van de eetkraam was. Maar dat was niet om erop los te gaan, zegt hij. “Ik probeerde de boel juist te sussen. Ik wilde voorkomen dat het zou escaleren. Had ik dat maar niet gedaan. Dan had ik hier nu niet gezeten."

Op camerabeelden van het stadion op het televisiescherm in de zaal zie je Willy lopen, driftig trekkend aan een sigaret. Er is te zien dat hij even tegen de kraam duwt. Maar Willy doet niet mee met het groepje dat het zware gevaarte daarna omver gooit. Hij is dan nog wel in de buurt en drentelt heen en weer.