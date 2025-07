De Ridder klaar voor test: 'Hij is een legende maar ik ben voorbereid'

Vechtsporter Reinier de Ridder kent geen twijfels als hij zaterdag de octagon instapt voor een gevecht met de Australiër Robert Whittaker in een met 18.000 toeschouwers uitverkochte Etihad Arena in Abu Dhabi. "Hij is een ervaren vechter", blikt hij vooruit. "Een voormalig kampioen en legende in onze sport. Hij is explosief en heeft een goede rechterhand. Maar ik heb mezelf op deze gozer voorbereid. Ik ga hem pakken."

De 34-jarige De Ridder, geboren in Breda, is de enige Nederlander in de Ultimate Fighting Championship (UFC). Hij tekende tien maanden geleden zijn eerste contract bij de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld en won vervolgens overtuigend van Gerald Meerschaert, Kevin Holland en de talentvolle Bo Nickal. Bij winst op Whittaker wacht voor de 'Dutch Knight' mogelijk een gevecht om de titel in het middengewicht (-84 kg) tegen Dricus du Plessis, de huidige kampioen uit Zuid-Afrika. "Dat kan zeker", vermoedt de voormalig fysiotherapeut. "Alleen winnen is soms niet genoeg. Het moet spectaculair, met een mooie finish."

President Donald Trump is groot fan van de UFC en wil een gala naar het Witte Huis halen. De Ridder sluit niet uit dat de belangrijkste sportfederatie in de vechtsportwereld naar Nederland komt als hij goed blijft presteren. Dat zou goed zijn voor de bekendheid van de sport. "Maar vergis je niet", zegt de Bredanaar. "MMA is al bizar populair. Het is wereldwijd een veel grotere sport dan kickboksen. Al is het ook knap wat Rico Verhoeven daar doet."

Reinier de Ridder poseert bij de weigh-in (foto: EPA).

MMA is een vechtsport die verschillende vechtsporttechnieken combineert, zoals worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen. Lang niet alles mag, maar stoten, trappen, worpen en grondgevechten zijn toegestaan. De oorsprong van de sport gaat terug tot de Romeinse tijd toen gladiatoren het publiek vermaakten in amfitheaters. "Er is in 2000 jaar niet zo veel veranderd", lacht De Ridder. "Zo gaat het nog steeds een beetje."

"Ik moet weer winnen."