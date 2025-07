Spelen met afval op de kermis: 'Plezier hoeft geen geld te kosten'

Afval stapelen, een flesje omhoog pompen met een fietspomp of 'bottleflippen': op de Tilburgse Kermis draait het niet alleen om de hoogte, snelste en engste attracties. In het PetPretPark aan de Spoorlaan kunnen bezoekers afval rapen en kan er gespeeld worden met afval. En dat doet niets af aan de kermisbeleving. "Iets dat je normaalgesproken weggooit, kan veel waarde hebben", denkt organisator Rolph Adriaansen.

Fanatieke ouders en kinderen leven zich zaterdagmiddag helemaal uit in het PetPretPark. Bij het Tilburgs Kampioenschap Bottleflippen worden flesjes zo snel mogelijk in de lucht gegooid in de hoop dat ze op de onderkant belanden. Met een fietspomp wordt een flesje omhoog gepompt tot het de bel raakt. Kinderen kunnen een duikje nemen in het dopjesbad gevuld met doppen van petflessen. Andere doppen worden met een knijptang opgestapeld zonder de stapel om te laten vallen.

Het Kampioenschap Bottleflippen is in volle gang (foto: Thijs den Ouden).

"Het is uitdagend, maar niet te moeilijk", zegt een jongetje die geconcentreerd de doppen op elkaar stapelt. "Het is leuk om met afval te spelen, maar ook een beetje gek. Thuis doe ik het niet zo snel."

Daar hoopt organisator Rolph Adriaansen verandering in te brengen met het pretpark vol afval. "Wij willen de kermis een stukje schoner maken en daarom maken we lol met afval. We laten zien dat iets dat normaalgesproken weggegooid wordt, veel waarde kan hebben", vertelt hij.

"Geld hoeft geen belemmering te zijn."

Het PetPretPark is de enige gratis attractie op de Tilburgse Kermis. "Geld hoeft geen belemmering te zijn om plezier te maken. Ouders kunnen hier even relaxen terwijl de kinderen zich uitleven", zegt Adriaansen. Toch blijft het niet bij spelen. De kermis wordt daadwerkelijk een stukje schoner door bezoekers die met een vuilniszak door het centrum lopen en afval rapen. De volle zakken kunnen ze inleveren bij het pretpark. "Zo kunnen ze prijzen winnen zoals een abonnement op de Efteling", vertelt de organisator. Dat wil Inge van Kemenade wel en daarom meldt ze zich met een goedgevulde zak bij het pretpark. "Winnen is altijd leuk, maar ik doe het ook om de kermis een stukje schoner te maken. Je ziet zoveel zwerfafval liggen", zegt ze.

Inge heeft een volle zak afval ingezameld (foto: Thijs den Ouden).

De organisatie van het PetPretPark is blij met alle lege petflessen. "Wij maken daar kroonluchters van. Zo hangt er in de LocHal in Tilburg een kroonluchter die gemaakt is van tienduizend petflessen", vertelt Adriaansen. Het andere afval wordt gebruikt voor de bijzonderste spellen, waar de kermisbezoekers grote lol aan beleven. De winnaar van de afvalinzamelactie wordt zondagmiddag bekend gemaakt.