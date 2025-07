Man wil campingkookstel testen, maar blaast per ongeluk zijn appartement op

Een man uit Eindhoven heeft zaterdagmiddag de gevel uit zijn appartement geblazen toen hij zijn campingkookstel wilde testen. In het apparaat zitten gasflesjes, die tijdens het oefenen een enorme drukgolf hebben veroorzaakt. Zelf bleef hij, wonderbaarlijk genoeg, ongedeerd. "Alleen wat beenhaar weggeschroeid."

Het ongeluk gebeurde in de Lichtstraat, in Eindhoven. Er was geen vuur te zien en er zijn geen gewonden gevallen, maar de man wist wel een enorme explosie te veroorzaken.

"Ik had de aansteker aangesloten aan het gasstelletje, toen is het gebeurd. Waarschijnlijk zit er een foutje in het gasstel, waardoor-ie zo reageerde op de druk", vertelt de bewoner. Hij legt uit dat ie z'n spullen aan het testen was, zodat hij volgende week kan gaan kamperen. En dat hij, gelukkig, zo slim was om het gaspitje van zich af te draaien.

De pui van zijn gevel is tientallen meters naar beneden gevallen. Naastgelegen appartementen zijn uit voorzorg geëvacueerd.