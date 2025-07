Wielrenster Marianne Vos wint eerste etappe Tour de France Femmes

Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 38-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek bemachtigt daarmee de eerste gele trui. Ze wist in de laatste meters van de wedstrijd koploopster Pauline Ferrand-Prévot in te halen en iets na 19:33 over de finish te rijden.

Het is nu voor de derde keer in vier edities van de Tour de France Femmes dat een Nederlandse renster op de eerste dag de gele trui weet te pakken. De bollentrui gaat naar de Zwitserse Elise Chabbey.

Marianne Vos had het alles behalve makkelijk in de laatste kilometers van de wedstrijd. Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek voerden het tempo flink op in de hoop dat Marianne Vos en Elisa Balsamo vooraan konden beginnen aan de laatste beklimming en zo de gele trui te pakken op de finishstreep.

Teamprestatie

Vos roemt na de wedstrijd de teamprestatie van haar ploeg Visma - Lease a Bike. We wilden met de ploeg Pauline en mij in een goede positie brengen en de meiden deden dat fantastisch", zei Vos na afloop in het flashinterview. "Pauline sloeg daarna een gat met nog 500 meter te gaan en nam echt een mooie voorsprong. Ik ging mee met Le Court, die een goede sprint reed. Uiteindelijk haalden we Pauline net in."

"Natuurlijk geeft het een dubbel gevoel dat Pauline het niet haalde", voegt Vos nog toe. "Maar ik ben heel blij met de teamprestatie en dat het gelukt is als ploeg. Om zo aan de Tour te beginnen is geweldig."