Automobiliste rijdt over lantaarnpaal heen, fietspad vol met olie

Een vrouw is zaterdagavond op het Bogardeind in Geldrop in een bocht van de weg geraakt. Ze is over paaltjes en een lantaarnpaal heen gereden en heeft daarbij haar auto flink beschadigd. Het fietspad ligt vol met olie.

Het is niet bekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De vrouw is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.