Man ernstig gewond bij steekpartij in uitgaansgebied, twee plaatsen afgezet

Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Eindhoven. De steekpartij vond rond elf uur plaats op een parkeerplaats tussen de Kleine Berg, een drukke uitgaansstraat, en de Keizersgracht.

Het slachtoffer is in een ambulance, onder begeleiding van een motoragent, naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

De politie deed onderzoek op en rond de plek van de steekpartij. Ze keek onder meer onder auto's en in afvalcontainers. Twee plekken werden afgezet met lint: de plaats waar de steekpartij plaatsvond en de plek waar het slachtoffer werd gevonden.